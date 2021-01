Um Kontakte einzuschränken: Karl Lauterbach will nur noch jeden dritten statt jeden zweiten Tag in Talkshows auftreten

Berlin (EZ) | Der Lockdown geht in die nächste Runde. Bis Ende Januar soll es weitere verschärfte Maßnahmen geben. Darauf einigten sich Bund und Länder vergangene Woche. Wie ernst die Lage tatsächlich ist, zeigt sich am Verhalten von Karl Lauterbach. Eigenen Angaben zufolge will der SPD-Gesundheitsexperte von nun an nur noch jeden dritten statt jeden zweiten Tag in Talkshows auftreten.

»Ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen«, so Lauterbach während eines Interviews mit der ARD. »Da es aktuell immens wichtig ist, die Kontakte so weit es geht zurückzuschrauben und das Haus wirklich nur noch in dringendsten Notfällen zu verlassen, bin auch ich selbstverständlich bereit, Opfer zu bringen.« Deshalb werde er seine Präsenz im Fernsehen stark reduzieren.

»Ich werde Talkshow-Anfragen in den kommenden Wochen vermehrt absagen und versuchen, lediglich zwei bis dreimal pro Woche in der Öffentlichkeit aufzutreten«, so der Politiker.

Es sei wichtig, dass nun alle Menschen erkennen, wie ernst die Situation sei und dass jeder Abstriche machen müsse. »Dazu gehöre natürlich auch ich.«

Er hoffe, dass die Inzidenz bis Ende Januar in Deutschland so weit gesunken ist, dass auch er wieder häufiger in Talkshows auftreten kann. Er wisse jedoch ebenso, dass er im schlimmsten Fall seine öffentliche Präsenz auf einmal die Woche runterfahren werde müssen, sofern es weitere verschärfte Maßnahmen geben sollte. »Auch wenn es schwerfällt, aber selbst dieses Opfer würde ich im Zweifel bringen«, so Lauterbach abschließend.

(JPL/Foto: By © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0, Link)

