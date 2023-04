Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Stararchitekt Le Corbusier nach langer Flucht verhaftet

Zürich | Der schweizerisch-französische Architekt, Stadtplaner und Möbeldesigner Le Corbusier ist 56 Jahre nach seinem Untertauchen von der Schweizer Justiz gefasst worden. Ihm werden schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.

Der einst gefeierte und von der Politik europaweit hofierte selbsternannte »Architekt« überzog seit den 1930ern viele Städte u. a. in Frankreich, Deutschland und der Schweiz mit seinen urhässlichen Gebäuden. Nachdem er stark in die Kritik geraten war und auch die Politik von ihm abrückte, täuschte der unter dem Namen Charles-Édouard Jeanneret-Gris geborene 1965 bei Monaco seinen Tod vor.

Nun gelang es Spezialeinheiten des Schweizer Geheimdienstes, den inzwischen über 130 Jahre alten Verbrecher in einem unfassbar hässlichen Haus in der Nähe von Zürich festzunehmen. Damit endet seine jahrzehntelange beispiellose Flucht. Le Corbusier ist verantwortlich dafür, dass zehntausende Menschen in aller Welt in unglaublich kleinen Räumen in furchterregend hässlichen Megabauten leben und arbeiten müssen.

Die Ermittler legen ihm auch die Verschandelung kompletter Städte zur Last. Sein Konzept einer »vertikalen Stadt«, mit der der Menschenfischer angeblich die Wohnraumnot in den Städten bekämpfen wollte, gilt als das größte Unheil seit dem Weltkrieg. Tatsächlich, so sind sich Psychologen heute einig, wollte sich Le Corbusier an der Gesellschaft für seine eigene Hässlichkeit rächen.

Mit falschen Versprechen und dreisten Lügen hat der 1887 geborene Schweizer unzählige Politiker umgarnt und sich öffentliche Gelder für seine kriminellen Ideen ergaunert. Mit den Folgen müssen heute ganze Städte leben. Durch das fehlerhafte Urheberrecht sind seine Werke bis heute geschützt und dürfen aufgrund abstruser Gesetze nicht abgerissen werden. In manchen Städten genießen seine Werke sogar Denkmalschutz. Dies ist ein Schlag ins Gesicht der vielen Opfer, die in seinen Häusern wohnen oder arbeiten oder sie tagtäglich anblicken müssen.

Le Corbusier hatte perverse Nachahmer in der ganzen Welt. So wird er unmittelbar für Bochum und Brasilia mitverantwortlich gemacht: Die brasilianische Hauptstadt wurde maßgeblich von Oscar Niemeyer, einem erklärten Bewunderer der verbrecherischen Philosophie Le Corbusiers, geplant. Niemeyer zeichnete auch verantwortlich für Hochhäuser im Berliner Hansaviertel, einem Schandfleck in der Hauptstadt.

(JPL/Foto: Corbusierhaus Berlin B by Manfred Brückels – Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.)

Dies ist ein uralter Artikel, der im Rahmen der »Best of« -Wochen -Monate wieder rausgekramt wurde. Erstveröffentlichung: Juni 2012.

