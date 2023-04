Weil er »Haben Sie schon neugestartet?« sagen kann: Quereinsteiger bekommt Job in IT-Abteilung

Mainz | Eigentlich ist Emanuel Hofstaedter gelernter Gerüstbauer. Doch nun bekam er dank seiner guten Sprachkenntnisse seinen absoluten Traumjob.

»Gerüstbauer, das ist schon auch ein echt toller Job«, sagt der 36-Jährige Mainzer, nachdem er seine erste Woche in der IT-Abteilung eines großen deutschen Versicherungskonzerns hinter sich gebracht hat. »Aber nach fast 20 Jahren in dem Beruf wollte ich gerne mal etwas völlig anderes machen.«

Anfang Februar stieß er auf eine Stellenanzeige, die schließlich sein Leben verändern sollte. »Da wurde jemand für die IT-Abteilung gesucht und ich dachte mir, da bewirbst du dich jetzt einfach mal.« Besondere Kenntnisse hatte er nicht, »aber ich nutze privat schon länger einen PC mit Windows und kann sogar Tabellen erstellen mit diesem, äh, … na, mit diesem einen Programm da.«

Zu seiner Überraschung wurde er prompt zum Vorstellungsgespräch eingeladen – und bekam die Stelle. Ausschlaggebend waren seine sehr guten Deutschkenntnisse. »Nach dem Gespräch wurde ich sofort in eine reale Berufssituation geworfen«, berichtet Hofstaedter schmunzelnd. »Ich saß an einem Schreibtisch und dann klingelte das Telefon. Am anderen Ende saß jemand, der Probleme mit seinem Dienstlaptop hatte und bei dem in wenigen Minuten ein Gespräch via Skype mit einem wichtigen Kunden anstand.«

Aber Emanuel Hofstaedter reagierte gelassen, geistesgegenwärtig – und vor allem richtig. »Ich fragte den Mitarbeiter: ›Haben Sie schon neugestartet?‹ Die Antwort war: ›Aber ja, natürlich!‹« Doch der Quereinsteiger ahnte die Falle in dieser offenbar fingierten Alltagssituation. »Also sagte ich, etwas präziser: ›Haben Sie den Rechner einmal komplett heruntergefahren und wieder eingeschaltet?‹ Woraufhin der Mann natürlich sagte, solche Belehrungen bräuchte er nun wirklich nicht und auflegte.«

Für seine neuen Chefs war das genug: Er bekam den Job. »Ich denke, das ist auch ein Beispiel für andere«, sagt er nun bescheiden. »Häufig steckt mehr in einem, als man denkt.«

