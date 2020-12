Keine Weihnachtsfeiern: Polizei schickt Abteilung für sexuelle Belästigung in Kurzarbeit

Weil es in diesem Jahr keine vorweihnachtlichen Betriebs- oder Vereinsfeiern gibt, haben viele Polizeibeamte viel weniger zu tun als gewohnt. »Die Kollegen, die für die Verfolgung von sexueller Belästigung in der Adventszeit abgestellt werden, werden dieses Jahr kaum benötigt«, bestätigt eine Sprecherin. »Und das sind immer recht viele, gerade bei solchen Gelegenheiten kommt es ja zu vielen Übergriffen.« Einige Beamte können woanders unterkommen und sorgen nun für die Einhaltung der Pandemieschutzmaßnahmen. »Aber da können wir wirklich nicht alle unterbringen.« Daher sind viele Betroffene nun im Dezember in Kurzarbeit. (EZ)

