Halloween-Scherz im Kanzleramt: Merkel erschreckt Mitarbeiter mit einem Lächeln

Berlin (EZ) | Weltweit wurde gestern Halloween gefeiert. Auch Kanzlerin Angela Merkel ließ sich offenbar nicht lumpen und spielte ihren Mitarbeitern im Kanzleramt einen gruseligen Streich.

Wie in vielen Betrieben, Kneipen und Clubs im ganzen Land wurde am gestrigen Montag auch im Kanzleramt Halloween gefeiert. Gegen 19 Uhr begann das nicht angekündigte Spektakel in der Machtzentrale der Bundesrepublik.

Gerade als die meisten Mitarbeiter sich auf den Feierabend freuten und ihre Büros verlassen wollten, ging Angela Merkel laut Zeugenaussagen von Tür zu Tür und verpasste ihrem Personal einen gehörigen Schrecken, den sie so schnell nicht vergessen werden.

Anwesende berichten, Frau Merkel hätte an die Bürotüren geklopft und sei dann mit einem “breiten, beinahe freundlichen Lächeln” hereingetreten. Als wäre dieser Anblick nicht schon grotesk genug gewesen, folgte dann noch ein “Schönen Feierabend!” aus dem Mund der noch immer lächelnden Kanzlerin.

Danach verschwand Merkel wieder so schnell, wie sie gekommen war. Der Spuk dauerte nur wenige Sekunden und doch werden viele Mitarbeiter diesen Anblick wohl nicht wieder los.

Nach und nach arbeitete sich die offenbar amüsierte Kanzlerin durch alle Abteilungen ihres Amtssitzes. Erst allmählich realisierten die Mitarbeiter, dass ihre Chefin sich soeben einen Halloween-Scherz erlaubt hatte.

Noch immer sprachlos und bis in die Glieder erschrocken verließen die Mitarbeiter anschließend das Amt.

Die Personalvertretung des Bundes stellte heute Morgen klar, dass sie nichts gegen Humor am Arbeitsplatzes hätte. Aber hier seien die Grenzen des Vertretbaren klar überschritten worden.

(JPL/Foto: bearbeitet; „Bundeskanzleramt Berlin 2010“ von Tischbeinahe – Eigenes Werk. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons.)

Dieser Artikel erschien zum ersten Mal am 1. November 2014.

