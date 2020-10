“Dabei trage ich weder Maske noch halte ich Mindestabstand” – Trump kann sich nicht erklären, weshalb ausgerechnet er sich mit Corona infiziert hat

Washington, D.C. (EZ) | Es war die Nachricht der Woche: US-Präsident Donald Trump hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nun fragt sich der in Quarantäne befindliche Präsident, wie sowas möglich war. Immerhin habe er doch zahlreiche empfohlene Maßnahmen seit Monaten geflissentlich ignoriert.

“Ich trage in den seltensten Fällen Maske, halte mich nie an irgendwelche Mindestabstände, versuche möglichst viele öffentliche Auftritte vor Menschen zu absolvieren und ignoriere die Ratschläge meines Immunologen Anthony Fauci. Und trotzdem muss es dem Virus irgendwie gelungen sein, mich zu befallen. Es ist mir ein Rätsel”, so Trump via Twitter.

Daran erkenne man, um was für ein tückisches Virus es sich bei Sars-CoV-2 handelt. “Selbst wenn man es komplett ignoriert und die Gefahr herunterspielt, kann es einen erwischen.”

Trump wolle nun die Zeit während der Quarantäne nutzen, um sich neue Strategien zu überlegen, wie künftig mit der Pandemie umzugehen ist. “Vielleicht versuche ich es mit umgekehrter Psychologie und empfehle den Menschen einfach, auf gewisse Hygienestandards zu achten. Damit rechnet das Coronavirus bestimmt nicht.”

