Reichstag soll besser vor gefährlichen Spinnern geschützt werden: Waffenlobbyisten fürchten um ihren Zugang

Letzten Samstag versuchte ein Mob aus Spinnern und Idioten, in den Reichstag zu gelangen. Nun soll das Parlamentsgebäude besser geschützt werden. Andere Spinner befürchten, damit ebenfalls schwerer Zugang zum Parlament zu erhalten. „Wir fordern, nicht mit solchen Leuten in einen Topf geworfen zu werden“, sagt der Sprecher des Verbands der Waffenhersteller in Deutschland. Auch Interessengruppen aus der Fleischindustrie fürchten, nicht mehr so leicht in den Reichstag zu gelangen. (EZ)