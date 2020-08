Hitzewelle: Gast verbrüht sich in Bisto an seinem Eiskaffee

In Magdeburg hat sich ein Mann an seinem Eiskaffee verbrannt. Wie Zeugen berichten, habe der Gast bei rund 37 Grad am Tisch vor dem Bistro gesessen und aus seinem Strohhalm trinken wollen, als er aufschrie und sich die Zunge festhielt. Herbei geeilte Mitarbeiter versuchten seinen Mund mit Eiswürfeln zu kühlen, doch dabei fügten sie ihm weitere Verbrennungen zu. „Es war grotesk. Alles, was kühl war und helfen sollte, erhitzte sich unmittelbar bevor es den Mund des Mannes berührte“, so ein Zeuge. Mit schweren Verbennungen wurde der 42-Jährige schließlich ins Krankenhaus eingeliefert. (EZ)