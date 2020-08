Um Explosion aufzuklären: Deutschland schickt Dutzende Twitterer nach Beirut

Nach der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut schickt die Bundesregierung Experten in das Katastrophengebiet. „Wir haben sofort Hilfe entsandt“, so das Außenministerium. „Derzeit sind 66 Twitterer auf dem Weg, um die Ursache endgültig aufzuklären.“ Die Expertise deutscher Twitterfachmänner sei weltweit bekannt und gefragt. Sie werden noch heute in Beirut erwartet, um die Behörden vor Ort zu beraten und ihre Theorien zum Hergang zu unterbreiten. „Das ist das mindeste, was wir nun tun können“, so ein Sprecher. (EZ)