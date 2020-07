Trump fürchtet um Wiederwahl, nachdem Biden Zahlen von eins bis zehn fehlerfrei aufsagt

Ist sein designierter Herausforderer womöglich ein noch größeres kognitives Genie als er selbst? US-Präsident Donald Trump scheint das zu befürchten, nachdem Joe Biden gestern die Zahlen von eins bis zehn frei aufsagte – und das offenkundig, ohne sie ablesen zu müssen. „Erst am Tag zuvor bewies Trump der Welt, welch kolossales Gedächntis er hat„, so eine Quelle aus dem Weißen Haus. „Jetzt sieht es so aus, als hätte er seinen Meister gefunden.“ Der Quelle zufolge herrsche nun helle Aufregung in Trumps Umfeld. „Ausgerechnet Biden, den Trump so oft als senil dargestellt hat, scheint ihm überlegen zu sein.“ Dieser Eindruck verschärfte sich noch, als Biden in der Lage war, eine Journalistin mit korrektem Namen anzusprechen, die er erst wenige Minuten zuvor kennengelernt hatte. (EZ)

