„Heimatschutz“: Bundeswehr stellt perfiden Plan vor, um Rechtsradikale einzusammeln und in Kasernen zu sperren

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Donnerstag einen Plan vorgestellt, um möglichst viele Rechtsradikale unter zeitweiser Beobachtung zu stellen und von der Gesellschaft fernzuhalten. Unter der vermeintlichen Prämisse, sich während eines freiwilligen Dienstes bei der Bundeswehr für den »Heimatschutz« einzusetzen, sollen waffenaffine Deutschnationale unter staatliche Obhut gestellt werden. „In den ersten Wochen werden die auf diesem Wege eingesammelten Männer und Frauen zunächst genaustens beobachtet werden. Wenn sich herausstellt, dass sie unter ›Heimatschutz‹ vor allem die Beseitigung vermeintlicher Ausländer oder angeblicher Volksfeinde verstehen, behalten wir sie dann länger in Kasernen“, so Kramp-Karrenbauer. Die Anlehnung an rechtsradikale Terrororganisationen wie dem NSU-Unterstützerverband Thüringer Heimatschutz sollte reichen, um viele Rechtsextremisten anzulocken. (EZ)

