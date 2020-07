Erstmals alle Verschwörungstheoretiker einig: Söder hat Coronavirus erschaffen, um Chancen auf Kanzlerschaft zu erhöhen

Mit Beginn der Corona-Pandemie verbreiteten sich auch zahlreiche Verschwörungstheorien. Während manch einer glaubt, Bill Gates habe das Virus erschaffen, um Zwangsimpfungen durchzusetzen und damit die Menschen zu überwachen, sind andere felsenfest davon überzeugt, es stamme aus einem Labor, es sei völlig harmlos oder 5G-Sendemasten seien Schuld. Nun aber konnten sich alle namhaften Verschwörungstheoretiker darauf einigen, dass wohl der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für die Pandemie mit hunderttausenden Toten weltweit verantwortlich sei. Wie es in einem gemeinsam aufgesetzten Schreiben von Attila Hildmann, Ken Jebsen, Xavier Naidoo und vielen anderen Corona-Experten heißt, soll Söder das Virus erschaffen haben, um seine Chancen auf das Kanzleramt deutlich zu erhöhen. Tatsächlich gab es vor der Pandemie nur drei aussichtsreiche Kandidaten für die Nachfolge von Angela Merkel, darunter der bis dahin favorisierte Friedrich Merz. Doch in den vergangenen Monaten hat sich Söder als Krisenmanager behaupten und bei den Deutschen viele Sympathiepunkte holen können. Selbst Merkel bewies durch ihren Besuch vergangene Woche in Bayern, dass sie große Stücke auf Söder hält. „Cleverer hätte man es nicht anstellen können, sich in eine so aussichtsreiche Position für den Posten als nächster Bundeskanzler zu bringen als Markus Söder, indem man einen gefährlichen Virus erschafft und dann monatelang der Öffentlichkeit beweisen kann, wie man die Bevölkerung davor schützt“, heißt es in dem Schreiben, dem seit der Veröffentlichung auch immer mehr ranghohe Politiker und Ministerpräsidenten anderer Bundesländer beeindruckt zustimmen. (EZ)

