Spart Arbeit: Twitter will Warnhinweis künftig direkt auf das Profil von Donald Trump platzieren

In letzter Zeit musste der Kurznachrichtendienst Twitter immer wieder Tweets von US-Präsident Donald Trump mit Warnhinweisen versehen, weil sie gegen die Nutzungsregeln verstießen. Zuletzt hatte Trump Demonstranten in der Hauptstadt gedroht, dass sie mit „massiver Gewalt“ rechnen müssten, sollten sie versuchen, eine „autonome Zone“ in Washington zu errichten. Nun will sich Twitter erhebliche Arbeit sparen und nur noch einen Warnhinweis direkt auf das Profil des Präsidenten platzieren. Darin soll es dann u.a. heißen: „Dieser Präsident verstößt gegen die Twitter Regeln zu missbräuchlichem Verhalten.“ Der Warnhinweis soll folgen, sobald Trump sich offiziell via Twitter zur Ankündigung des Kurznachrichtendienstes äußern und sich „erwartungsgemäß im Ton vergreifen“ werde. (EZ)

»» Inhaltsübersicht Ausgabe 26/2020 ««