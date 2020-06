Die Polizei ist die allerbeste Institution und supertoll :-)

Kolumne

Endlich schreibt Eine Zeitung mal das, was Polizeigewerkschaften, Innenminister und „Bild“-Zeitung freuen dürfte: Dass die Polizei eine ganz, ganz tolle Einrichtung ist, in der nur dufte Menschen arbeiten. Diese unmissverständlichen Zeilen dürften reichen, damit auch Eine Zeitung zum Kaffee ins Ministerium geladen wird und mit Horst Seehofer über die Verrohung der Gesellschaft plaudern kann. Die Einladung kann via Pressemitteilung erfolgen oder einfach per Mail an info@eine-zeitung.net.

