Heute Abend: Bundesweiter Balkonapplaus für Schlachthofmitarbeiter, weil sie für unser Billigfleisch ihr Leben riskieren

Bundesweit wird heute Abend zu einer beeindruckenden Danksagungsaktion aufgerufen: Die Menschen sollen sich auf Balkone, an offene Fenster oder einfach vor die Haustür stellen und gemeinsam zehn Minuten lang applaudieren. Damit sollen die Deutschen sich den Veranstaltern zufolge „für den heldenhaften Einsatz“ der Mitarbeiter in den Großschlachtereien bedanken, die ihr Leben riskieren, damit wir alle billige Fleischprodukte essen können. „Es ist rührend zu sehen, dass diese Menschen mit ihrem gefährlichen Einsatz unseren heutigen Grillabend überhaupt erst ermöglichen“, heißt es in dem Applausaufruf. Startschuss der Aktion ist um 21 Uhr, gerechnet wird mit Millionen Teilnehmern. (EZ)

(JPE/Foto: Von Thomas Bjørkan – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, Link)

