Typ, der Drosten immer für seine Meinungsänderungen kritisierte, kritisiert nun, dass Drosten bei seiner Meinung bleibt

Ein Kölner hat dem Virologen Prof. Dr. Drosten in den letzten Monaten immer wieder vorgeworfen, zu oft seine Meinung zur Übertragbarkeit und Gefährlichkeit des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 geändert zu haben. „Das führt zu Unsicherheit in der Öffentlichkeit“, so der 42-Jährige regelmäßig auf Facebook, „wenn der Doktor mal das, mal das sagt!“ Nun hat er Mitte der Woche wieder seinen Unmut kundgetan. Auslöser war die Veröffentlichung der überarbeiteten Fassung der mittlerweile berühmten Studie über die Ansteckungsgefahr durch Kinder. Drosten bleibt darin bei seiner ursprünglichen Ansicht, dass es wahrscheinlich keinen signifikanten Unterschied in der Ansteckungsgefahr zwischen Kindern und Erwachsenen gebe. „Unfassbar! Der ändert einfach seine Meinung nicht!“, schreibt der Kölner nun. „Was wäre denn so schlimm daran? Armselig!“ (EZ)

»» Inhaltsübersicht Ausgabe 23/2020 ««