Irre Verschwörungstheorie? Regierung veranstaltet angeblich Coronademos, um Herdenimmunität voranzutreiben

Berlin (EZ) | Seit einigen Wochen kommt es immer wieder zu groß angelegten Demonstrationen im gesamten Bundesgebiet. Zunächst nahmen Experten an, dass gegen die Einschränkung von Grundrechten durch das Coronavirus protestiert wird.

Doch immer mehr Indizien sprechen nun dafür, dass die Demos in Wahrheit von der Bundesregierung selbst insziniert werden, um möglichst schnell eine Herdenimmunität aufzubauen. „Warum sonst tauchen plötzlich zehntausende Menschen auf einem Fleck auf, ohne Einhaltung jedweder Kontaktbeschränkung“, so ein Experte. Alle wüssten doch mittlerweile schließlich, wie gefährlich das Coronavirus sei und niemand würde freiwillig so leichtisinng an Massendemonstationen teilnehmen.

„Wir glauben, dass diese Bürger gut bezahlt werden, damit sie sich dieser Gefahr ausetzen. Vielleicht wurde ihnen auch die bestmögliche medizinische Versorgung versprochen, sobald sie sich mit Covid-19 angesteckt haben.“

Nach aktuellen Berechnungen soll die Herdenimmunität spätestens Mitte September erreicht werden. „Wenn jede Woche zigtausende Menschen ‚demonstrieren‘, kann das Vorhaben gelingen und der perfide Plan der Bundesregierung geht vollkommen.“

