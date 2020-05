Gute Nachrichten für Fußballfans: DFL erlaubt, künftig jeweils zwei Fans ins Stadion zu lassen

Berlin | Nach der erfolgreichen Wiederaufnahme der Bundesligasaison hat sich die Deutsche Fußball Lige (DFL) in Absprache mit der Bundesregierung für weitere Lockerungen eingesetzt. Künftig dürfen pro Bundesligapartie bis zu zwei Fans einer Mannschaft ins Stadion gelassen werden, um live vor Ort das Spiel zu verfolgen. Damit sei die Zeit der Geisterspiele weitestgehend vorbei, so ein Sprecher. Wichtig sei, dass im Stadion selbstverständlich der Mindestabstand eingehalten wird und die Fans nicht unmittelbar nebeneinander sitzen dürfen. Auch die Mundschutzpflicht gelte weiterhin. Man freue sich, dadurch wieder für etwas mehr Stimmung und Atmosphäre zu sorgen. „Zu einem richtigen Fußballspiel gehören nunmal Fans“, so DFL-Chef Christian Seifert. Er sei zuversichtlich, dass bei Erfolg der Lockerungen künftig nach und nach mehr Zuschauer ins Stadion gelassen werden könnten, sodass vielleicht bis zum Ende der Saison sogar schon bis zu 10 Zuschauer gleichzeitig ihre Mannschaft anfeuern dürfen. (EZ)

