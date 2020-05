„Schwächt den Haarwuchs bereits in der Wurzel“ – Alpecin stellt Shampoo vor, um in Coronazeiten sprießen der Haare zu verhindern

Die Kosmetikfirma Dr. Wolff GmbH will den Menschen jetzt, wo auf absehbare Zeit der Besuch beim Friseur nicht so einfach sein wird wie vor der Coronakrise, helfen. „Das neueste Shampoo aus unserer Linie Alpecin wird den Haarwuchs stark schwächen“, so ein Sprecher. „Das wirkt auch bei erblich bedingtem Haarwuchs.“ Bei täglicher Anwendung werde der Haarwuchs nahezu gestoppt, teilt das Unternehmen mit. „Damit leisten wir unseren Beitrag, die Moral der Bevölkerung hochzuhalten.“ (EZ)

