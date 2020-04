Nach Maskenpflicht: Experten fordern Einführung einer „Mitdenk-Pflicht“

Berlin (EZ) | Nachdem in allen Bundesländern die Maskenpflicht eingeführt wurde, fordern Virologen und Epidemiologen nun auch die Einführung einer sogenannten „Mitdenk-Pflicht“. Nur so könne sichergestelt werden, dass sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet.

„Die Maskenpflicht alleine reicht nicht aus“, so ein renommierter Virologe der Charité in Berlin, der seinen Namen nicht in dieser Zeitung lesen möchte.

„Solange die Menschen nicht in der Lage sind, verantwortungsvoll zu handeln und einfach mal ihr Gehirn einzuschalten, um eine Ausbreitung des Virus weiter zu reduzieren, helfen Masken alleine nicht.“

Er befürchtet, dass auch weiterhin nicht genügend Abstand gehalten werde und sich die Bürgerinnen und Bürger zunehmend leichtsinnig verhalten und dicht gedrängt durch die Fußgängerzonen und Läden drängeln.

„Eine Mitdenk-Pflicht ist deshalb dringend notwendig und die einzige Möglichkeit, das Virus so einzudämmen, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird.“

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sagte jedoch bereits, von einer solchen Pflicht nichts zu halten.

(JME)

