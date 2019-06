Erschütternde Prognose: 2060 leben nur noch rund 40% der heutigen Bevölkerung

Berlin (EZ) | Erschreckende Prognose: Lediglich 40% der heutigen Bevölkerung sollen das Jahr 2060 noch erleben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht von erschreckenden Zahlen. Nicht nur, dass weniger als die Hälfte der heute in Deutschland lebenden Menschen das Jahr 2060 noch erleben werden – nein, die Menschen werden zudem auch immer älter. „Wir müssen davon ausgehen, dass ein heute 20-Jähriger im Jahr 2060 etwa 60 Jahre alt ist“, so Merkel. Ein heute 50-Jähriger dagegen werde nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 5% das Jahr 2060 erleben.

„Die heutige Gesellschaft wird immer älter und dagegen müssen wir etwas tun“, so die Kanzlerin. Es dürfe nicht angehen, dass junge Menschen, die gerade ein Studium anfingen, damit rechnen müssten, in 50 Jahren nicht mehr arbeiten zu können, weil sie zu alt seien.

Die Zahlen sind erschütternd. Während 2020 noch etwa 97% der heutigen Bevölkerung am Leben sein werden, sind es 2100 nur noch maximal 5%. „Und wir müssen davon ausgehen, dass die Zahl der heute Lebenden im Jahr 2150 sogar komplett gegen 0 geht“, so Merkel weiter.

Die Bundeskanzlerin will sich daher verstärkt an Konzepten der Vergangenheit orientieren, die ihrer Meinung nach sehr erfolgreich waren. „Wir haben damals offenbar vieles richtig gemacht, wie die Zahlen belegen.“ So soll ein Großteil der heutigen Rentner noch vor 20 Jahren deutlich jünger gewesen sein und sogar noch gearbeitet haben. Viele mittlerweile Verstorbene sollen damals teilweise sogar noch gelebt haben.

„Wenn wir an diese Zeit wieder anknöpfen können, sehe ich optimistisch in die Zukunft“, so Merkel abschließend.

(JPL/ Foto: Mikes Photos / von Pexels)

Artikel erschien erstmals am 8.10.2012