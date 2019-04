Sensation: Erstes Passagierflugzeug passiert erfolgreich Berliner Flughafen BER in zehn Kilometern Höhe

Berlin (EZ) | Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit bis der neue Berliner Hauptstadtflughafen BER endlich eröffnen kann. Gestern ist erstmals ein Passagierflugzeug erfolgreich über das Gelände geflogen. BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup sprach von einem „Gänsehautmoment“.

Anwohner des Großflughafens Berlin-Brandenburg trauten ihren Augen kaum, als sie sahen, wie gestern Nachmittag gegen 15:30 Uhr ein kleiner Punkt am Himmel über ihren Köpfen hinwegflog.

„Zunächst dachte ich, es handelt sich vielleicht um einen Vogel, doch dann hörte ich die Motorengeräusche und wusste, das muss ein Flugzeug sein“, so Helmut Weissner, der sich zu dem Zeitpunkt mit seinem Hund in unmittelbarer Nähe zum Flughafen befand. „Ich versuchte noch ein Foto zu schießen, doch da war der Flieger schon nicht mehr zu sehen.“

Innerhalb kürzester Zeit häuften sich die Anrufe irritierter Anwohner bei der Polizei. Kurz darauf folgte die offizielle Bestätigung durch BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup. „Ja, es ist uns erstmals gelungen, ein Passagierflugzeug über unseren Flughafen in sicherer Höhe fliegen zu lassen“, so Lütke Daldrup stolz und sichtlich gerührt.

Es handelte sich um eine Boeing 737, die sich auf dem Weg von Prag nach Hamburg befand. An Bord befanden sich Angaben zufolge rund 200 Passagiere.

Freude auch bei dem zum Zeitpunkt des Überflugs einzigen im Tower befindlichen Mitarbeiter, der das Geschehen live am Monitor verfolgte und die Höhe der Maschine mit exakt 9.857 Metern angab.

Lütke Daldrup kündigte an, in den nächsten Wochen und Monaten häufiger Flugzeuge über das BER-Gelände fliegen lassen zu wollen und nach und nach die Höhe zu reduzieren. „Die Anwohner können sich dann schon einmal an den Fluglärm gewöhnen und wir bekommen auf diese Weise einen kleinen Eindruck davon, wie sich dieser Flughafen mit Flugzeugen so macht und ob das überhaupt zusammenpasst.“

Ein Eröffnungstermin innnerhalb der nächsten zehn Jahre sei somit nicht mehr ausgeschlossen, so der BER-Chef optimistisch.

(BSCH/Foto: Fridolin freudenfett (Peter Kuley) [CC BY-SA 3.0])

Erstmals veröffentlicht am 25.04.2014