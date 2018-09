„Wie soll ich das meiner Frau erklären?“ – Maaßen traut sich nach Degradierung zu besser bezahltem Job nicht nach Hause

Berlin (EZ) | 19. September 2018 | Ein rabenschwarzer Tag für Hans-Georg Maaßen. Nach seiner Degradierung zum Staatssekretär im Innenministerium traut sich der scheidende Chef des Verfassungsschutzes nicht mehr nach Hause.

Insider berichten, wie Maaßen kurz nach seiner Ernennung zum neuen Staatssekretär mit Schwerpunkt Sicherheit sehr geknickt wirkte und sich in seinem Büro einschloss.

„Er sagte, dass er sich nicht nach Hause traue und seiner Frau unmöglich erklären könne, dass er jetzt nicht mehr Chef des Verfassungsschutzes sei“, so ein Vertrauter.

Sein alter Posten habe ihn monatlich ein gutes Einkommen beschert. Mit dem neuen Amt kommen aber plötzlich einige Tausend Euro hinzu, die niemand eingeplant habe.

Demnach soll Maaßen mit seiner Familie bereits einen zweiwöchigen Winterurlaub in Österreich gebucht haben. „Doch als neuer Staatssekretär reicht es vermutlich nun sogar für einen dreiwöchigen Trip in die Karibik, inklusive ein paar Freunde und Verwandte.“ Maaßen sei darüber sehr traurig und wisse nicht, ob seine Frau die neuen Möglichkeiten so einfach akzeptieren werde.

„Auf jeden Fall wird es bei ihm daheim nun ungemütlich“, sorgt sich der Vertraute. „Andererseits wusste Herr Maaßen ja, was ihm nach seiner unüberlegten Aussage zum Hetzjagd-Video blühen würde. Nun muss er einfach die Konsequenzen tragen. Seine Frau wird das schon verstehen.“

(JPL/ Foto: By Bundesministerium des Innern/Sandy Thieme – Bundesministerium des Innern/Sandy Thieme, CC BY-SA 3.0 de, Link)