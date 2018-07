„Kann hier und da aktuell etwas brüchig sein“: Behörden warnen vorm Betreten von Eisflächen

Berlin (EZ) | Derzeit sollten die Menschen besonders vorsichtig sein, wenn sie planen, im Freien Eislaufen zu gehen. Die meisten Seen haben derzeit keine tragfähige Eisschicht.



So ist aktuell zum Beispiel auf praktisch allen Seen in Berlin das Eislaufen nicht möglich, heißt es aus der Umweltbehörde. „Wir haben zwar noch nicht überall nachgeschaut, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sagen, dass 100% aller überprüften Seen nicht für Wintersport geeignet sind“, sagte ein Sprecher des Berliner Senats. Bis zum frühen Abend sollen auch die restlichen Seen und Teiche noch gesichtet werden.

Auch die anderen Bundesländer warnen die Bevölkerung davor, die Gewässer zu betreten. Bayern, das Saarland, Thüringen und Sachsen-Anhalt lassen sogar übers Radio durchgeben, dass „absolut keine Gewähr übernommen werden kann, dass die Seen Menschen tragen können.“

Erst gestern hatte die Polizei drei Jugendliche aus einem See in der Nähe von Köln gefischt, die eigentlich eine sogenannte „Arschbombe“ auf dem Eis machen wollten. „Das hätte auch richtig ins Auge gehen können“, so ein Sprecher.

Gefahren lauern überall. „Sie können noch so leicht sein – in diesen Tagen sollte man einfach nicht mit Schlittschuhen versuchen, Pirouetten zu drehen“, sagt ein Experte des niedersächsischen Landesforstamtes. Dieser Zustand bleibe „sicherlich noch bis mindestens Samstag“.

(JPL/Foto: Von Kvikk – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31601779)

Dieser Beitrag erschien zuerst im Juli 2016.