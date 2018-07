Steuerzahlergedenktag: Heute vor 100 Jahren starb Karlheinz Steuerzahler

München (EZ) | Heute ist Steuerzahlergedenktag. Denn heute vor 100 Jahren starb Karlheinz Steuerzahler, der Erfinder der Steuererklärung.

Bundesweit begehen Menschen heute den Steuerzahlergedenktag. Nur die wenigsten wissen, wem genau wir alljährlich gedenken.

Karlheinz Steuerzahler wurde 1839 in München geboren. Nach einer Banklehre übernahm er die Buchhaltung seiner Eltern, die eine Schneiderei in Ottobrunn besaßen. 1877 hatte er erstmals die Idee einer schriftlichen Zusammenfassung über sämtliche Einnahmen und Ausgaben, die an den Staat abzuführen sind.

Nach einem ersten Entwurf, den er zunächst Freunden und Kollegen zeigte, wurde irgendwann Reichskanzler Otto von Bismarck persönlich auf das System aufmerksam und stellte Steuerzahler als offiziellen Finanzratgeber ein.

Kurz darauf wurde die sogenannte „Steuererklärung“ erstmals in Umlauf gebracht. Die Bürger, die diese ausfüllten und Abgaben an den Staat leisteten, bezeichnete Bismarck als „Steuerzahler“, womit er Karlheinz Steuerzahler gegenüber seine hohe Wertschätzung zum Ausdruck brachte.

Steuerzahler selbst arbeitete bis 1897 für den Staat, bevor er schließlich die Schneiderei seiner Eltern komplett übernahm. Bis zu seinem Tod am 12. Juli 1918 war Steuerzahler von sämtlichen Steuern befreit.

(JME/Foto: Unknown – http://shelf3d.com/i/Indian%20natural%20history, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116616)

Artikel erschien leicht abgewandelt erstmals zum Steuerzahlergedenktag im Jahre 2016.