Wenn sie mit thailändischem Fußballteam fertig sind: Spezialisten sollen auch DFB retten

Frankfurt/Chiang Rai (EZ) | 9. Juli 2018 | Der DFB schöpft nach Tagen der Depression wieder Hoffnung. Teammanager Oliver Bierhoff verfolgt aufmerksam, wie ein internationales Expertenteam in Thailand zurzeit eine Fußballmannschaft rettet, die schon als verloren galt.

„Wenn sie damit fertig sind, erwarte ich Ihren Anruf“, schreibt Bierhoff in einer Nachricht an die Gruppe von Spezialisten, die im Norden Thailands zurzeit einem kompletten Fußballteam inklusive Trainer wieder auf die Beine hilft. „Wir brauchen Sie!“

Zwar ist sich der DFB bewusst, dass die Ausgangslagen kaum miteinander zu vergleichen sind, sagt ein Sprecher. „Wir sind immerhin Weltmeister, zumindest noch für ein paar Tage, haben einige der besten Profis der Welt im Kader und sind unfassbar reich. Also genau das Gegenteil dieser thailändischen Mannschaft.“

Dennoch sieht der DFB und vor allem der Teammanager der Nationalmannschaft Parallelen, die wieder Hoffnung aufflackern lassen. „Wir sind, wie wir jetzt wieder wissen, Menschen. Wie diese jungen Thais sind wir gewissermaßen auch in ein tiefes Loch gefallen. Wie sie hat die Öffentlichkeit uns abgeschrieben. Und wie diese Mannschaft haben wir einen Trainer, von dem wir noch nicht genau wissen, was er falsch gemacht hat.“

Nun sei aber auch in Deutschland wieder die Zeit des Optimismus angebrochen. „Wir richten den Blick nach vorne und wollen auch wieder ins Tageslicht schauen, das wir nun seit zwei Wochen nicht mehr gesehen haben – eine weitere geradezu unheimliche Parallele zu den Jungs in Thailand“, so Bierhoff in einem Statement, das er gleich darauf nicht so gemeint haben will. „Mithilfe dieser Teufelskerle, die in Thailand gerade zeigen, was sie können, wollen auch wir wieder nach oben kommen.“ Er wünscht nun viel Erfolg in der Höhle und hofft, dass das Team in wenigen Tagen schon in Deutschland sein kann.

(JPL/Foto: By Chanida pholsen – Own work, CC BY-SA 4.0, Link)