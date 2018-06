Mann, der DFB-Spiel im ZDF-Livestream verfolgt, kriegt wegen ausbleibender Autokorsos langsam „ungutes Gefühl“

Wuppertal (EZ) | 28. Juni 2018 | Bequem auf dem Tablet im o2-Netz die WM verfolgen: die moderne Technik macht das möglich. Allerdings beschleicht Thorsten Rother aus Wuppertal nunmehr eine Ahnung: im ZDF-Stream läuft die 89. Minute der Partie Südkorea gegen Deutschland und er vernimmt noch keine hupenden Autos.

„Klar weiß ich, dass der Livestream tendenziell etwas hinterher hängt“, sagt der 31-Jährige. „Gegen Satellit oder Kabel kommt die Technik halt noch nicht ganz an.“ Aber schlimm sei das nicht: „Ich bewahre mir die Spannung bis zum Schluss. Hier läuft kein Radio, die Pushnachrichten auf dem Smartphones sind ausgeschaltet und die nächsten Nachbarn sind zwei Straßen entfernt. Ich kann das Spiel also ungestört genießen.“

Die reguläre Spielzeit ist fast abgelaufen, es steht 0:0. „Das könnte ja klappen, glaube ich. Nach menschlichem Ermessen wird Schweden gegen die Mexikaner untergehen und dann wären wir im Achtelfinale.“

„Ah, jetzt ruckelt langsam die 90. Minute an“, freut sich Rother. „Naja, was soll schon passieren? Unsere Jungs halten das Ding jetzt wohl, denke ich.“ Allerdings fällt ihm nun durchaus auf, dass im Falle eines Sieges beziehungsweise des Weiterkommens andere Fußballfans in seiner Umgebung das Ergebnis schon wissen müssten. „Die Leute mit Kabelfernsehen sind die, die alles als erstes mitbekommen, glaube ich. Hm. Na, der feiernde und hupende Autokorso wird dann wohl gleich zu hören sein.“

Keine fünf Minuten später tanzt sich der Livestream zur 91. Minute. „Mann, wie lange denn noch! Pfeif ab, Du Pfeife!“ Dem Spielverlauf nach zu urteilen würde Rother dem Spiel maximal 2 Minuten Nachspielzeit geben. „Mehr wäre nun wirklich nicht zu rechtfertigen.“ Umso dringender beschleicht ihn nun ein ungutes Gefühl, denn noch immer hört er keine jubelnden Menschen draußen. „Ich bin mir nicht sicher, was das nun heißt“, so Rother. „Naja, so dramatisch wird das schon nicht ausgehen.“ Er wird nun die letzten Sekunden des Spiels noch genießen, „denn das kann ja nicht mehr lange dauern“.

