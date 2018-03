Babyboom in Deutschland: Experten warnen vor akutem Friedhofsmangel in ca. 80 Jahren

Leipzig/Bonn (EZ) | 28. März 2018 | Zum fünften Mal in Folge stieg in Deutschland die Zahl der Geburten. Nun schlagen Experten Alarm. Sie warnen eindringlich vor einem eklatanten Mangel an Grabflächen in rund 80 Jahren.

Im Jahr 2016 wurden 792.131 Kinder geboren, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das waren 54.556 Babys mehr als im Vorjahr. Doch Grund zur Freude besteht laut Beobachtern nicht. „Ich kann nur eindringlich davor warnen, weiterhin nach Lust und Laune Kinder auf die Welt zu setzen“, so Dr. Heinrich Göbener, Professor an der Uni Leipzig. „Wir haben nur begrenzt Platz für Gräber, geschweige denn genügend freie Flächen für Friedhöfe. Und nicht jeder lässt sich ja platzsparend verbrennen.“ Aus diesem Grunde sieht er einen akuten Friedhofsmangel im Jahr 2098.

Doch damit nicht genug. Mit den vielen Geburten steigt laut Michael Lieblich, Humanspezialist aus Bonn, auch die Zahl der späteren Vollidioten und Psychopathen. „Klar, am Anfang sind die Babys noch extrem süß und unschuldig. Aber in 20 Jahren werden viele von ihnen zum gesellschaftlichen Problem. Dann haben wir hier Schwerverbrecher, Mörder, Psychos und AfD-Wähler ohne Ende.“

Auch er rät deshalb, wieder etwas “auf die Bremse zu treten” und sich genau zu überlegen, ob man wirklich ein Kind in die Welt setzen möchte.

Für Thomas und Sabine aus Saarbrücken ist das jedoch kein Thema. Sie sind jüngst glückliche Eltern des kleinen Mathis geworden und haben sämtliche Vorkehrungen getroffen, dass ihr Sohn ein glückliches Leben führen und der Gesellschaft nicht zur Last fallen wird. “Er wird nach seiner schulischen Laufbahn Jura studieren, einen guten Job haben, viel Geld verdienen und eine Familie gründen. Sobald er dann zwischen 80 und 95 Jahren das Zeitliche segnen wird, wird er keinen Anspruch auf einen Friedhofsplatz anmelden, da sein Leichnahm verbrannt und die Asche über der Ostsee verstreut wird.”

(JME/Foto: Philip Rademacher – Own work, CC BY 3.0, Link)