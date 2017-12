“Spritze setzen können” statt NC: Gericht beschließt neues Auswahlverfahren zum Medizinstudium

Karlsruhe (EZ) | 19. Dezember 2017 | Das Bundesverfassungsgericht hat heute den Numerus clausus für das Medizinstudium für teilweise verfassungswidrig erklärt. Stattdessen sollen angehende Medizinstudenten nach der Fähigkeit ausgewählt werden, ob sie eine Spritze korrekt setzen können.

„Viel wichtiger als die Tatsache, ob jemand das große Latinum beherrscht, ist doch die Frage, ob er überhaupt in der Lage ist, eine Spritze zu setzen“, heißt es in dem Urteil der Richter. Das bisherige Zulassungssystem sei viel zu kompliziert und „wenn man mal ehrlich ist, völlig sinnlos.“

Aus diesem Grunde hat das Bundesverfassungsgericht einstimmig beschlossen, das Auswahlverfahren zum Medizinstudium entsprechend zu ändern. „Das erhöht vor allem bei jenen Bewerbern die Chance, die selbst in der Vergangenheit häufiger mit Spritzen zu tun hatten“, so die Richter mit Blick auf chronisch Kranke und ehemalige Drogenabhängige. „Was bringt es, wenn wir ein Latein-Ass haben, der jedoch beim Anblick einer Nadel und Blut in Ohnmacht fällt?“

Mit dem neuen Zulassungsverfahren hoffe man, die Zahl der Bewerber auf ein adäquates Maß zu reduzieren.

(JME/Foto: By Rainer Lück 1RL.de – Own work, CC BY-SA 3.0 de, Link)