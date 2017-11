„Vorbereitung auf eine Filmrolle“: Spacey und Hoffman kontern Missbrauchs-Vorwürfe mit perfekter Erklärung

Hollywood (EZ) | 3. November 2017 | Die Missbrauchsvorwürfe gegen Kevein Spacey und Dustin Hoffman reißen nicht ab. Nun reagierten beide Schauspieler mit einer wohl nahezu perfekten Erklärung: Sie hätten sich in den jeweiligen Fällen auf eine große Filmrolle vorbereitet, die verlangte, dass sie möglichst überzeugende Sexualtriebtäter spielten.

Dustin Hoffman schrieb in einer Erklärung, die CNN heute veröffentlichte: “Ich sollte für einen Film, den ich ein Jahr nach ‘Tod eines Handlungsreisenden’ drehte, einen sexsüchtigen Chauvi spielen, der jungen Frauen nachpfeift und diese mit anzüglichen Sprüchen demütigt. Auf diese Rolle habe ich mich zwei Jahre vorbereitet.” Die damals 17-jährige Anna Graham Hunter, die eigenen Angaben zufolge Opfer von Hofmanns Sprüchen wurde, sei eine “ideale Partnerin” gewesen, die “mich prima auf diese Rolle vorbereitete.” Dafür danke er ihr noch heute.

Ähnlich äußerte sich der in die Kritik geratene Schauspieler Kevin Spacey. Auch er muss sich seit einigen Tagen schwere Vorwürfe gefallen lassen, die ihn in Verbindung mit sexuellem Missbrauch und gar Pädophilie bringen. Auf Twitter schrieb Spacey nun, dass auch er lediglich in einer Rolle für sein nächstes Filmprojekt steckte. “Ich vergesse dann alles um mich herum und blende den aufrichtigen, netten Menschen in mir komplett aus”, so der 58-Jährige.

Er erinnere sich, dass es sogar über Jahre hinweg mehrere solcher Rollenangebote gab, die wochen-, gar monatelange Vorbereitungen bedurften. “Immer wieder steckte ich deshalb in der Rolle des miesen, machtbesessenen, sexgeilen Menschen drin, aus der ich als seriöser Schauspieler auch nicht wirklich herauskam.”

Beide, sowohl Hoffman als auch Spacey, entschuldigten sich bei den “Vorbereitungspartnern” ausdrücklich für eventuelle Missverstädnisse und dankten ihnen nachträglich für ihre Mithilfe. “Leider ist aus den jeweiligen Filmen nie etwas geworden. Aber das wusste ich ja vorher nicht”, so Hoffman und Spacey unisono.

