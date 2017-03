„In drei Tagen ist schon wieder Montag“: Experten warnen vor übertriebener Wochenend-Euphorie

Deutschland (EZ) | Es ist ein Phänomen, das seit Jahrhunderten jede Woche aufs Neue zu beobachten ist: Menschen auf der ganzen Welt befinden sich am Freitagnachmittag oft in euphorischer Stimmung. Grund ist das bevorstehende Wochenende. Nun warnen Experten explizit davor, sich nicht zu sehr zu freuen, denn: In drei Tagen ist bereits wieder Montag.

Jeden Freitag das gleiche Bild: Ob Schüler oder Arbeiter – sie alle stürmen nach Feierabend oder Schulschluss gut gelaunt, jauchzend und laut johlend auf die Straßen und feiern das bevorstehende Wochenende. Nach Meinung vieler Experten jedoch ein bisschen zu euphorisch.

„Wir haben herausgefunden, dass dieses hohe Maß an Freude und Hysterie nicht wirklich angebracht ist ob der Tatsache, dass bereits drei Tage später schon wieder der Montag und damit eine neue anstrengende Woche beginnt“, so Professor Dr. Reinhard Wagner von der Universität Bonn. „Das richtige Verhältnis wäre dezente Freude, die sich durch ein leises ‚Ja! Geschafft!‘ ausdrückt, in weiser Voraussicht auf die bald schon bevorstehende neue Woche.“ Doch Studien haben ergeben, dass die Menschen regelrecht durchdrehen, wenn die Arbeitswoche überstanden ist.

„Einige schreien ihre Freude laut heraus, andere fallen sich in die Arme und vergießen Tränen der Freude. Wir haben sogar Menschen beobachtet, die jeden Freitag einen ‚Feierabendtanz‘ aufführen und die Woche mit einer Polonaise aus der Firma beenden. Wir können dann immer nur eindringlich warnen: Leute, es sind nur ZWEI FREIE TAGE! In drei Tagen ist doch schon wieder Montag!“

Doch das scheint viele nicht zu interessieren. Angesprochen auf das Gefühl, nun den Freitag und diese Woche geschafft zu haben, schrie ein beseelter Arbeitnehmer unserem EZ-Reporter nur ein gut gelauntes „WOCHENENDEEEEEEEEEEEE!!!“ ins Ohr.

(JME/Bild: „Dancing at a Foam Party“ von Theflyinglampie – Eigenes Werk. Lizenziert unter Gemeinfrei über Wikimedia Commons.)

Erstmals erschienen am 11.11.2015