Gute Nachrichten: Nur noch sechs Manager-Entlassungen bis zur BER-Eröffnung

Berlin (EZ) | 7. März 2017 | Gestern wurde bekannt, dass Karsten Mühlenfeld nicht länger Chef der Berliner Flughäfen ist. Stattdessen übernimmt nun Engelbert Lütke Daldrup das Amt des BER-Geschäftsführers. Der Aufsichtsrat zeigte sich unterdessen zuversichtlich, dass die Eröffnung des Hauptstadtflughafens nur noch sechs Manager-Entlassungen entfernt liegt.

Nach nur zwei Jahren verlässt Mühlenfeld das Unternehmen wieder, nachdem er 2015 seinen Vorgänger Hartmut Mehdorn als BER-Chef beerbte. Mit Daldrup steht nun bereits der dritte Wechsel im Vorstand an.

Doch es gibt auch gute Nachrichten. „Wir sind voll im Soll“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme aus dem Aufsichtsrat. „Wenn wir in dem Tempo weitermachen, stehen nur noch sechs Entlassungen an, dann können wir den Flughafen feierlich eröffnen.

Auch Daldrup blickt optimistisch in die Zukunft. „Ich mache das jetzt vielleicht zwei, drei Jahre und gebe das Amt dann entspannt an meinen Nachfolger weiter.“

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller zeigte sich gestern Abend ebenfalls voller Zuversicht. „Mensch, das ist doch absehbar. Nur noch sechs Entlassungen. Meine Urenkel freuen sich jedenfalls schon sehr darauf, bei der Eröffnung vom BER dabei zu sein.“

(JPL/Foto: „BER panel“ by Fridolin freudenfett (Peter Kuley) – Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.)