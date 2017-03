Weil eine ohnehin immer verloren geht: H&M verkauft Socken nur noch im Dreierpack

Stockholm (EZ) | 3. März 2017 | Das Textilhandelsunternehmen Hennes & Mauritz verkauft ab sofort Socken nur noch im Dreierpack. Damit will der Moderiese seinen Kunden eine "Joker-Socke" zur Verfügung stellen, für den Fall, dass wieder einmal eine in der Waschmaschine spurlos verschwindet und man gezwungen ist, in Folge dessen auch die andere zu entsorgen.

Wer kennt das nicht: Beim Aufhängen der Wäsche fällt plötzlich auf, dass eine Socke fehlt. Ärgerlich vor allem dann, wenn man das Paar gerade frisch gekauft hat. Auch langes Suchen bringt nur selten Erfolg: Sie bleibt verschwunden. Und mit nur einer Socke kann man gemeinhin wenig anfangen.

Das Bekleidungsunternehmen H&M hat nun auf das ewige Ärgernis vieler Menschen reagiert und bietet künftig statt zwei gleich drei Socken an. „Mit diesem Trio ist gewährleistet, dass im Falle des plötzlichen Verschwindens einer Socke immer noch eine weitere vorhanden ist, um das Paar wieder zu komplettieren“, so ein Sprecher des Unternehmens. Damit verlängere sich in der Regel die Tragzeit um bis zu siebeneinhalb Monate.

Natürlich erhöhe sich mit der Zusatzsocke auch der Preis, heißt es weiter. „Statt wie bisher im Schnitt zwei Euro für ein Paar zu bezahlen, müssen Kunden künftig etwa ein bis fünf Euro mehr ausgeben. Das hängt von der Qualität der Socke ab.“

Erhältlich ist das Dreierpack ab kommende Woche in jeder H&M-Filiale.

(JME/Foto: Éclusette – self-made, from public domain image Image:Socken_farbig.jpeg, Public Domain, Link)