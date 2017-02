SPD versucht zu verhindern, dass EU-Vergangenheit von Martin Schulz bekannt wird

Berlin (EZ) | 24. Februar 2017 | Traumhafte Umfragewerte für die SPD - aber die Gefahr ist groß, dass Martin Schulz' dunkle Vergangenheit bekannt wird. Der Kanzlerkandidat war laut Medienberichten lange Jahre in führenden Positionen in der EU tätig.

Es wäre das Horrorszenario für die Sozialdemokraten: die Parteispitze befürchtet, dass CDU und CSU im Wahlkampf die dunklen Flecken in Martin Schulz‘ Biografie herauskramen. Bislang ist dem Wähler zwar egal, was Schulz früher so getrieben hat. Das könnte sich aber ändern, wenn flächendeckend bekannt würde, womit Schulz bis vor kurzem sein Geld verdiente.

Der „ehemalige Bürgermeister der Kleinstadt Würselen“, wie die SPD den Politiker gerne nennt, war viele Jahre eine der Kernfiguren der Europäischen Union. „Das darf da draußen niemand erfahren“, sagt ein SPD-Abgeordneter hinter vorgehaltener Hand. „Wenn das jeder mitbekommt, können wir einpacken.“

Im aktuellen Deutschlandtrend der ARD hat die SPD erstmals seit zehn Jahren die Union überflügelt. Aber die Parteiführung weiß: diese Werte werden sich wieder in Luft auflösen, wenn sich erstmal im ganzen Land herumgesprochen hat, dass Schulz sich die letzten Jahre in Brüssel und Straßburg aufhielt.

Seit Jahren berichten viele Medien, auch durchaus seriöse, übereinstimmend, Schulz sei sogar fünf Jahre lang Präsident des Europäischen Parlaments gewesen, davor Abgeordneter und auch zeitweise Vorsitzender der sozialistischen Fraktion. „Zum Glück“, sagt eine Vertrauter des Kanzlerkandidaten, „hat das in Deutschland bislang kaum jemand mitbekommen. Wir wundern uns selbst.“ Tatsächlich galt Schulz bis zur überraschenden Entscheidung von Sigmar Gabriel, nicht als Spitzenkandidat ins Rennen zu gehen, als relativ unbekannter Politiker.

Aber die SPD hat auch ein Ass im Ärmel. Sollten die Unionsparteien einen schmutzigen Wahlkampf beginnen und Schulz‘ Verstrickungen innerhalb der EU hervorheben, wird die SPD ihrerseits zurückschießen: „Dann werden wir dem Wahlvolk unverblümt mitteilen, dass Angela Merkel seit 12 Jahren Kanzlerin ist. Das dürfte es dann mit ihr gewesen sein.“

(JPL/Foto: By EU2016 SK – DOOR STEP 2016-10-07, CC0, Link)