Ärzte geben Entwarnung: 72 Prozent der gemeldeten Grippe-Fälle sind nur Männer mit leichtem Schnupfen

Berlin (EZ) | 20. Februar 2017 | Es soll eine der schlimmsten Grippewellen seit Jahren sein, die Deutschland derzeit fest im Griff hat. Nun wurde jedoch bekannt, dass es sich tatsächlich um weit weniger Grippefälle handelt als zunächst befürchtet. So soll es sich bei einem Großteil der Erkrankten um Männer handeln, die lediglich über eine verstopfte Nase klagten.

„Wir müssen die Zahlen stark nach unten korrigieren“, so ein Sprecher des Ärzteverbandes heute Vormittag. Man habe zunächst jeden Patienten erfasst, der „grippeähnliche Symptome“ zeigte. „Diese flossen dann in eine Hochrechnung mit ein, wonach ermittelt wurde, dass es sich um eine schnell expandierende und im Vergleich zu den Vorjahren enorm große Grippewelle handeln muss.“

Nun stellte sich jedoch heraus, dass es bei 72 Prozent der Patienten tatsächlich nur bei diesem einen einfachen grippeähnlichen Symptom blieb – „Und das war ein kleiner Schnupfen.“

Erstaunlich sei zudem, dass es sich bei den 72 Prozent der Erkrankten zu 100 Prozent um Männer handelte.

Die tatsächliche Grippewelle falle damit deutlich kleiner aus als zunächst befürchtet. „Vermutlich die kleinste und ungefährlichste, die wir seit Jahren hatten“, so der Sprecher abschließend, bevor er sich mit grippeähnlichen Symptomen eilig nach Hause begab.

(BSCH/Foto: Photo Credit:Content Providers(s): CDC/Dr. Fred Murphy – This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library (PHIL), with identification number #4814.Note: Not all PHIL images are public domain; be sure to check copyright status and credit authors and content providers. , Gemeinfrei, Link)