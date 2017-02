Amazon Entry – Online-Versandhändler bietet USA-Einreisewilligen neuen Service an

Seattle (EZ) | 1. Februar 2017 | Der weltweit größte Online-Versandhandel Amazon hat auf das Einreisedekret des neuen US-Präsidenten Donald Trump reagiert und bietet seinen Kunden einen neuen Service an: Mit Amazon Entry soll es ab sofort möglich sein, sich selbst in die USA zu verschicken – ohne Gefahr zu laufen, auf Flughäfen festgesetzt und an einer Einreise gehindert zu werden.

„Es ist ganz einfach“, so Unternehmenschef Jeff Bezos. „Man schließt für 1.750 Dollar pro Jahr ein amazon Entry-Abo ab und kann sich so oft man möchte in die USA verschiffen lassen.“

Dafür müsse man eine beliebige Zieladresse in den Staaten eingeben, bei der man landen möchte. „Innerhalb von zwei bis drei Tagen erhält man schließlich einen leeren großen bequemen Karton von Amazon. Nachdem ein Abholtermin vereinbart wurde, legt man sich dort hinein, verschließt ihn von innen und lässt sich von einem DHL-Boten abholen. Den Rest übernehmen wir.“

Bezos betonte, dass es wichtig sei, den Karton von draußen vor die Tür zu stellen, sodass der Bote ihn auch in Empfang nehmen kann. „Oder aber Sie haben jemanden, der die Tür aufmachen und die ‚Ware‘ übergeben kann.“

Wie bei allen Sendungen gibt es auch bei Amazon Entry die Möglichkeit, die Transportart auszuwählen. „Wer schnell am Zielort ankommen möchte, wählt gegen Aufpreis die Same-Day-Lieferung. Standard ist der Transport per Schiff. Dies jedoch kann dann auch gute 10 bis 20 Tage dauern“, so der Amazon-Chef weiter.

Das Angebot gilt vorerst nur für die Länder Iran, Irak, Jemen, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien, soll jedoch auch bald auf weitere Staaten ausgedehnt werden.

