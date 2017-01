Nach Gabriels Verzicht auf Kanzlerkandidatur: Merkel fürchtet plötzlich massiv um Wiederwahl

Berlin (EZ) | 24. Januar 2017 | Damit hatte niemand mehr gerechnet: Wie der STERN heute berichtet, will SPD-Chef Sigmar Gabriel nicht als Kanzlerkandidat für die SPD antreten. Während Parteien und Bürger überwiegend verständnisvoll reagieren, ist im Lager der CDU unmittelbar nach der Bekanntgabe Panik ausgebrochen.

Ein Beobachter erzählt, wie Angela Merkel sich „erst einmal hinsetzen musste und nach einem Glas Wasser fragte“. Parteifreunde kümmerten sich liebevoll um die Bundeskanzlerin, die immer wieder fassungslos den Kopf schüttelte.

Ein Insider berichtet, die Kanzlerin fürchte nun massiv um ihre Wiederwahl. „Bisher war ja alles so klar. Sie tritt gegen Gabriel an, holt etwa dreimal so viele Stimmen und alles wird gut. Aber nun hat sich das Blatt schlagartig geändert.“

Tatsächlich soll nun der beim Volk deutlich beliebtere Martin Schulz die SPD im September zum Sieg führen. Zwar liegt Merkel bei Umfragen noch immer vorne, aber im Gegensatz zu dem weit abgeschlagenen Gabriel holt Schulz zunehmend auf und könnte sich als harter Konkurrent Merkels herausstellen.

Merkel selbst war für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar. Es wird jedoch bereits spekuliert, dass auch sie nun auf eine erneute Kanzlerkandidatur verzichten wolle.

(BSCH/Foto: Martin Rulsch, Wikimedia Commons, CC-by-sa 4.0, CC-BY-SA 4.0, Link)