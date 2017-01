Interessenskonflikte vermeiden: Trump übergibt Präsidentschaft an seine Söhne

New York (EZ) | 12. Januar 2017 | Damit hat niemand gerechnet. Donald Trump, designierter US-Präsident, überraschte gestern mit seiner Ankündigung, die Präsidentschaft an seine Söhne zu übertragen. Er selbst wolle lieber weiterhin seine Unternehmen leiten, als sich dem Vorwurf der Vorteilsnahme auszusetzen.

„Ich habe reiflich darüber nachgedacht, ob ich die Firma oder die Präsidentschaft an meine Söhne übergebe. Ich traue ihnen wirklich viel zu, aber die Angst, dass sie mein milliardenschweres Familienunternehmen am Ende gegen den Karren fahren, war zu groß. Dann opfere ich lieber die USA als mein Lebenswerk“, so Trump gestern während seiner ersten Pressekonferenz als designierter Präsident.

„Ich bin überzeugt davon, dass Don und Eric, aber auch mein Jüngster, Barron, drei großartige Präsidenten sein werden, die das Land nach bestem Wissen und Gewissen führen werden. Nach vier oder spätestens acht Jahren können die Menschen dann entscheiden, ob die Jungs einen guten Job gemacht haben oder einen schlechten. Im Falle von letzterem können sie dann sagen: You’re fired!“, so Trump.

Seit seiner Wahl wird viel darüber geschrieben, dass Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten aufgrund seiner vielfältigen Geschäfte in aller Welt in Interessenskonflikte geraten könnte. Er selbst hatte immer gesagt, er könnte die Amtsgeschäfte und sein Firmenimperium locker parallel zueinander führen.

Woher dieser plötzliche Sinneswandel rührt, darüber wird nun spekuliert. Nachfragen dazu wurden auf der Pressekonferenz nicht gestattet. Experten glauben, dass Trump einfach Geld sehr gerne hat.

