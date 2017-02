Nachfolger gefunden: Chuck Norris übergibt „Witze-Zepter“ ab heute offiziell an Tim Wiese

Hollywood (EZ) | 3. November 2016 | Der ehemalige Torwart Tim Wiese wird ab heute offiziell seine Wrestler-Karriere beginnen. Als The Machine steigt er in den Ring. Doch auch eine weitere Ehre wird ihm zuteil. Chuck Norris übergibt Wiese mit dem heutigen Tage das „Witze-Zepter“. Sämtliche Norris-Witze müssen ab sofort auf Tim Wiese umgemünzt werden.

Chuck-Norris-Sprüche gehören seit Jahren zu den beliebtesten Witzen in den sozialen Netzwerken. Sie spielen auf die Stärke und Übermenschlichkeit des US-Schauspielers an, der vor allem mit diversen Actionfilmen in den 80ern große Erfolge feierte.

Doch nun hat er endlich seinen offiziellen Nachfolger gefunden. Tim Wiese, ehemaliger Bundesligatorwart und ab heute Wrestler, soll zukünftig die Norris-Witze füllen.

„Es war eine tolle Zeit“, so der 76-jährige Schauspieler, „aber ich bin nun langsam in einem Alter, in dem ein neuer meinen Posten übernehmen muss. Und Tim Wiese ist genau der Richtige!“

Er freue sich bereits über so schöne Witze wie „Tim Wiese verwählt sich nicht. Wenn du abhebst, warst du am falschen Telefon“ oder „Tim Wiese spricht während der Fahrt mit dem Busfahrer.“

Auch Wiese selbst freut sich über die großen Fußstapfen, die er ab sofort füllen darf. „Klar ehrt es mich. Ich hoffe, ich werde Chuck nicht enttäuschen.“

Zum Einstand erzählte der 34-Jährige bereits seinen ersten offiziellen Tim-Wiese-Witz: „Tim Wiese zählte keine Sterne. Die Sterne zählen Tim Wiese.“

Zu seinem Unbehagen hat niemand gelacht.

(BSCH/Fotos: links: Public Domain, Link rechts: Steindy (talk) 14:04, 27 June 2011 (UTC) – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, Link)