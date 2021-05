Nicht schon wieder: Trumps neue Plattform sperrt Donald Trump

(EZ) | 07. Mai 2021 | Kurz nachdem Donald Trump seine eigene Kommunikationsplattform gegründet hat, wurde er von dieser auch schon wieder gesperrt. Der ehemalige US-Präsident reagiert fassungslos.

Es sollte ein Neuanfang sein. Donald Trump gründete sein eigenes soziales Netzwerk, nachdem er von Twitter, Facebook und YouTube verbannt wurde. Die Plattform mit dem Namen »From the Desk of Donald J. Trump« erinnert optisch ein wenig an Twitter. Nur mit dem Unterschied, dass niemand anderes außer Trump persönlich Kurznachrichten absetzen kann.

Dies tat er auch, kurz nachdem das Netzwerk live geschaltet wurde. Doch nach wenigen Stunden war bereits wieder Schluss. Wegen »irrelevanter Inhalte« sowie »Hetze gegen alles und jeden« wurde Trumps Konto gesperrt.

Dieser reagierte fassungslos. Familienangehörige berichten, wie er tobend vor seinem Rechner saß und schimpfte: »Wie kann das sein?« und »Das ist doch überhaupt nicht möglich.«

Anschließend soll er erfolglos versucht haben, sich auf Twitter und Facebook anzumelden, um es dann wieder – ebenfalls ohne Erfolg – bei »From the Desk of Donald J. Trump« zu probieren.

Insider vermuten, dass Donald Trump nun eine neue Plattform gründen will. Freunde sollen ihm jedoch bereits dringend dazu geraten haben, diese dann nicht mit Kommentaren von ihm zu füllen, um zu vermeiden, dass er erneut gesperrt wird.

