Womit hat sich TV-Moderator Günther Jauch infiziert?

Köln (EZ) | RTL-Moderator Günther Jauch muss sich nach 31 Jahren erstmals bei seinem Arbeitgeber krankmelden und wird nicht an der für den morgigen Samstag geplanten Show »Denn sie wissen nicht, was passiert« teilnehmen können. Doch was genau hat der beliebte Moderator eigentlich?

a) Corona b) Magen-Darm c) Grippe d) Scharlach

Hinweis: Dies ist keine richtige Umfrage. Bemühen Sie sich also bitte nicht, eine Antwortmöglichkeit auszuwählen, die Sie dann erfolglos anklicken. Es wird nichts passieren.

(JPG/Foto: By Jakob Gehrmann – MS Günther, CC BY 4.0, Link)