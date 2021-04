Um Pandemiemanagement erträglich zu machen: Bürger erhalten zwölf Gramm Gras pro Woche

Berlin (EZ) | Nicht nachvollziehbare Modellprojekte, wochenlange Diskussionen um Lockerungen oder verschärfende Maßnahmen, zerstrittene Spitzenpolitiker – vielen Menschen macht das Coronamangement mehr zu schaffen als das Virus selbst. Dem Verdruss soll nun gegengesteuert werden.

Um den Menschen in Deutschland effektiv durch diese anstrengenden Zeiten zu helfen, hat sich die Politik auf ein vielversprechendes Instrument geeinigt. Jedem, der mindestens 18 Jahre alt ist, soll wöchentlich eine gute Portion Marihuana zugeschickt werden.

Anfangs sah der Vorschlag aus dem Bundessozialministerium 20 Gramm Gras pro Erwachsenem vor, die per Post an die Haushalte verteilt werden sollten. Vor allem aus Bayern kam Widerstand gegen diese Menge: Die CSU hatte Bedenken, dass die Bundesrepublik überhaupt in der Lage sei, wöchentlich so viel Marihuana aufzutreiben. Nun werden es anfangs zwölf Gramm sein.

Finanziert wird das Vorhaben vollständig aus Bundesmitteln. Die genaue erforderliche Summe steht noch nicht fest, aber Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gehen davon aus, dass die wöchentliche Graslieferung auf alle Fälle gut angelegtes Geld ist, um die Stimmung im Land auf Vorkrisenniveau zu heben.

Wer kein Interesse an der Droge hat – beispielsweise aus religiösen oder alkoholischen Gründen – wird ermuntert, seine wöchentliche Ration im Bekanntenkreis zu verteilen. Nicht gestattet ist der Verkauf – oder die Abgabe an Minderjährige.

Die Maßnahme ist zunächst bis zum 31. Juli befristet, soll aber bei Bedarf bis Jahresende verlängert werden können. Für die ersten Auslieferungen soll auf Bestände aus behördlichen Asservatenkammern zurückgegriffen werden, parallel wird ein staatliches Anbauprogramm aufgebaut.

