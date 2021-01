Statt FFP: Mann kauft versehentlich FDP

Das hat er sich anders vorgestellt. Ein Mann aus München hat durch einen kleinen, aber eklatanten Fehler versehentlich eine komplette Partei gekauft. Wie der 42-Jährige berichtet, habe er im Internet eine FFP2-Maske erwerben wollen. Doch statt »FFP« gab er versehentlich »FDP« an. »Ich habe mich über den Preis gewundert«, so der Münchener. »Statt drei Euro sollte ich knapp 150 Euro bezahlen. Aber ich dachte mir, das ist auf die Maskenknappheit zurückzuführen.« Kurz nach Vertragsabschluss erhielt er eine Versandbestätigung. Doch anstatt eines kleinen Päckchens im Briefkasten standen am nächsten Tag rund 65.000 FDP-Mitglieder vor seiner Tür. »Ich wusste gar nicht, wohin mit denen. So groß ist meine Wohnung ja auch nicht.« Vorübergehend habe er lediglich den Vorsitzenden Christian Lindner sowie Generalsekretär Volker Wissing und den Bundesgeschäftsführer Michael Zimmermann im Wohnzimmer untergebracht, die ihm als Dankeschön ein großes FDP-Plakat überreichten. Er hoffe nun, dass er innerhalb von 14 Tagen von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen und die Partei zurückschicken kann. (EZ)

