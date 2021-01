Damit sich zweites Impeachmentverfahren lohnt: Trump schläft schnell noch mit Praktikantin

Seit wenigen Tagen läuft das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den abgewählten US-Präsidenten Donald Trump. Nie zuvor musste ein amerikanischer Staatschef diese Prozedur zweimal über sich ergehen lassen. Damit sich der Aufwand und enorme juristische Ärger für ihn auch lohnt, hat Trump angekündigt, in den nächsten Tagen »schnell noch« eine Affäre mit einer Praktikantin des Weißen Hauses zu beginnen. »Ich habe da schon zwei, drei im Auge«, so der Präsident. »Hoffentlich bekommt Melania das nicht mit.« Aber so hätte er in den letzten Tagen im Amt noch etwas zu tun und das Impeachmentverfahren wäre nicht ganz verschenkte Zeit, so Trump. (EZ)

