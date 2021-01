Auch das noch: Söder fordert Kruzifix-Pflicht beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln

Nachdem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das Tragen einer FFP2-Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen zur Pflicht erklärt hat, müssen sich die Bürger nun auf weitere Maßnahmen einstellen. Ab kommender Woche sollen sie demnach ein Kruzifix mit sich führen, das sie sichtbar in der Hand halten müssen. »Der Glaube gibt uns zusätzlichen Schutz vor Corona«, so Söder in einer offiziellen Erklärung. »Es ist daher wichtig, dass wir uns nicht nur mit einer FFP2-Maske vor dem Virus schützen, sondern auch mit einem handlichen, wunderschönen Kruzifix.« Wer kein solches bei sich hat, dem drohe ein Bußgeld in Höhe bis zu 400 Euro. Auch selbstgebastelte Kruzifixe seien erlaubt, so Söder weiter. Er betont jedoch, dass diese »klar erkennbar und aus Holz« sein müssen. (EZ)

