Gewinner der Coronakrise: Großkonzern »Leerstand« eröffnet immer mehr Geschäfte in ganz Deutschland

Die Corona-Pandemie macht vor allem dem Einzelhandel, der Gastronomie und der Kultur schwer zu schaffen. Doch während viele Unternehmen um ihre Existenz kämpfen, scheint sich ein Sieger der Krise abzuzeichnen. So eröffnen bundesweit seit einigen Monaten immer mehr »Leerstand«-Läden. Worum es sich bei der Kette genau handelt, ist vielen noch nicht ganz klar, doch mit Neid blicken zahlreiche Menschen auf den Erfolg des offenbar großen Unternehmens, das zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Erst kürzlich ist dem Konzern ein großer Coup gelungen, als er Galeria Kaufhof übernahm und etliche Filialen mit »Leerstand« füllte. Doch auch Kneipen, Frisöre, Bäckereien, Restaurants und andere Geschäfte in der gesamten Bundesrepublik konnten offenbar dem verlockenden Angebot des Unternehmens nicht widerstehen und verkauften reihenweise an »Leerstand«. Experten vermuten, dass es in diesem Jahr sogar noch mehrere Übernahmen geben wird und bis Mitte des Jahres jedes dritte Geschäft eine »Leerstand«-Filiale sein wird. (EZ)

