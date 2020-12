Umfrage nach Friseur-Schließung: 72 Prozent der Bürger hätten zu Weihnachten lieber einen anständigen Haarschnitt als ihre Verwandtschaft um sich

Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass die erneute Schließung der Friseursalons den Menschen mehr zusetzt als die Tatsache, Weihnachten nicht mit der Verwandtschaft feiern zu dürfen. Demnach hätten zwei Drittel der Deutschen lieber eine anständige Frisur zum Heiligen Fest als die Familie um sich. »Mit diesem deutlichen Ergebnis hätten wir jetzt nicht unbedingt gerechnet«, so der Studienleiter Prof. Joachim Ziemkel. »Ganze 72 Prozent leiden sehr unter der Friseur-Schließung kurz vor Weihnachten und gaben an, noch nie so unfrisiert wie in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum gesessen zu haben.« Sie würden demnach unverzüglich ihre komplette Familie gegen einen guten Haarschnitt eintauschen, wenn sie die Wahl hätten. (EZ)

Diesen Beitrag bezahlen …

Sie dürfen sich nun endlich bei uns erkenntlich zeigen. Ist das nicht toll? Mit Ihrem Beitrag finanzieren wir Zigaretten und Kaffee für die ganze Redaktion, manchmal auch Alkohol. Niemals aber Waffen.

Suchen Sie sich einfach den Preis aus, der Ihnen am besten gefällt. Abgewickelt wird über Paypal, Sie müssen aber kein Konto bei dem Unternehmen haben. Das Geld landet übrigens beim »Seriösen Verlag«, einem von uns betriebenen seriösen Verlag. So, los jetzt! Viel Spaß beim Bezahlen!

#1 – 1 EUR #2 – 2 EUR #3 – 5 EUR #4 – 10 EUR #5 – 100 EUR