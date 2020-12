Deutsche befürchten, dass ihnen die Zahl der Coronatoten an Heiligabend ganze Weihnacht versaut

Am Heiligen Abend könnte die bisher höchste Anzahl von an oder mit Covid-19 Gestorbenen verkündet werden; gefolgt von neuerlichen Rekordzahlen an den Weihnachtsfeiertagen. Davon gehen Experten aus und außerdem gewöhnliche Menschen, die rudimentär Mathematik beherrschen. »Die Tausendermarke könnte geknackt werden, vielleicht sogar ganz pünktlich zum Fest«, so ein mittelintelligenter Mann aus Detmold, der die Pandemieentwicklung in Deutschland verfolgt. »Auszugehen ist zumindest von einem neuem Höchtswert.«

Daher befürchten viele Deutsche, dass ihnen das ganze Fest versaut werden könnte. Politiker und Leute, die anderen gerne »Panikmache« vorwerfen, fordern daher, über die Feiertage gar keine neuen Zahlen zu veröffentlichen. »Das RKI und die Gesundheitsämter würden unverantwortlich handeln, wenn wie gewohnt täglich neue Höchststände veröffentlicht würden«, so die Bild-Zeitung. »Mit einem Tageswert von 1000 oder mehr Coronatoten im Hinterkopf ist ein besinnliches Fest kaum vorstellbar.« (EZ)

