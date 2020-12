Bundesregierung macht Einzelhandel Mut: »Das ist definitiv der letzte Lockdown in diesem Jahr«

Gute Nachrichten für alle Einzelhändler, die nun erneut pandemiebedingt ihre Läden schließen müssen: Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel heute bekannt gab, soll der aktuelle Lockdown definitiv der letzte in diesem Jahr sein. »Ich verspreche hiermit hoch und heilig, dass wir 2020 keinen dritten Lockdown erleben werden«, so die Kanzlerin. Sie wisse, dass die Politik in diesem Jahr viel abverlangt hat von den Menschen und dass vor allem Einzelhändler, Gastronomen und Kulturschaffende seit März unter den Corona-Maßnahmen leiden. »Deshalb ist es mir wichtig, wenigstens in diesem Punkt für Klarheit zu sorgen«, so Merkel abschließend. (EZ)

