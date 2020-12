Weil die jährliche Weihnachtsfeier ausfällt: Mitarbeiter besäuft sich im Büro und schläft mit Kollegin auf Schreibtisch seines Chefs

Hamburg (EZ) | Thorsten Weitzel versteht die Welt nicht mehr. Der Buchhalter eines Möbelgroßhandels erhielt eine Abmahnung, weil er sich an seinem Arbeitsplatz hemmungslos betrank und kurz darauf mit einer Kollegin aus dem Vertrieb auf dem Schreibtisch seines Vorgesetzten schlief.

»Normalerweise hätten wir in diesem Monat Weihnachtsfeier«, so der 38-Jährige. »Doch coronabedingt fällt sie dieses Jahr aus.« Verzichten wollte er auf die traditionelle Feierei aber nicht. »Die Weihnachtsfeiern sind jedes Jahr das Highlight in unserer Firma. Es wird gesoffen, gefummelt und am Montag weiß ohnehin niemand mehr, was genau passiert ist.«

Weitzel ging davon aus, dass es auch diesmal so sei – selbst wenn die richtige Weihnachtsfeier ausfalle. »Ich habe angenommen, es stört niemanden, wenn ich ein paar Bierchen trinke. Regt sich sonst ja auch keiner drüber auf.«

Doch anstatt mitzufeiern, tauchte plötzlich ein Kollege im Büro auf, der sich über das laute Gegröle von Weitzel beschwerte.

Aber damit nicht genug. Als der Buchhalter ins Büro einer Kollegin ging und diese nach Kaufmannsart verführte, riss auch dem Chef der Kragen.

»Wir haben uns für das Büro unseres Bosses entschieden, weil dort der größte Schreibtisch steht. Doch anstatt uns in Ruhe Spaß haben zu lassen, blieb er fassungslos an seinem Tisch sitzen und begann furchtbar herumzuschreien.«

Am Ende kam der 38-Jährige noch einmal um eine Kündigung herum und erhielt lediglich eine Abmahnung. »Ohne Corona wäre das alles ja gar nicht passiert.« Er freue sich nun auf nächstes Jahr und hoffe, dass bis dahin wieder eine normale Weihnachtsfeier möglich ist.

